На капремонт территории покет-парка «Застёжка» в Черняховске выделяют 2,6 млн

На капремонт территории покет-парка «Застёжка» в Черняховске выделяют 2,6 млн
Изображение из презентации проекта
Продолжение: На покет-парк «Тиволи» в Черняховске планируют потратить порядка 1,6 млн рублей
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В Черняховске планируют капитально отремонтировать территорию покет-парка изобретений «Застёжка» на ул. Тольятти, 8. Анонс закупки опубликован на сайте регионального центра торгов.

К поиску подрядчика готовится МБУ «Служба заказчика-застройщика». На работы выделяют 2 606 378 рублей. Финансирование рассчитано на 2025 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.

«Застёжка» — один из пяти тематических садов, которые планируют создать в Черняховске в рамках проекта «Пространство человека». Он вошёл в число победителей IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2024 году. Другим покет-паркам дали названия «Кинолента», «Лютеркирха», «Тиволи» и «Музей брусчатки». Предполагается, что каждый «карманный парк» будет иметь тематику, связанную с особенностями города, и свою цветовую палитру.

Согласно информации из презентации проекта, покет-парк «Застёжка» посвящён изобретателю застежки-молнии Карлу Вихоферу, жившему в Инстербурге. Цветовая гамма территории — бело-зелёная. Тему молнии планируют отразить «в рисунке мощения с металлической линией-вставкой, которая будет сходиться и как будто застёгиваться замком, поднимаясь вертикально в виде яркой городской скульптуры».

Проект «Пространство человека» разделён на четыре этапа. На реализацию первой очереди потребуется более 542 млн рублей. По 90 млн должны выделить федеральный и региональный бюджеты, 30 млн — муниципальная казна. Также планируют привлечь более 332 млн внебюджетных средств. В эту стоимость включено строительство многоквартирного жилого дома, открытие точек общепита, проката, детских аттракционов и салона сувениров. Первый этап проекта планируют реализовать к концу 2026 года.

На капремонт территории покет-парка «Лютеркирха» на ул. Горной выделили 3 956 476 рублей. На «Киноленту» планируют потратить 1 929 009 рублей, на «Музей брусчатки» — 1 554 404 рубля.

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