В Центральном парке Калининграда возобновили работу колеса обозрения

В Центральном парке Калининграда возобновили работу колеса обозрения
Фото: Виталий Невар / «Новый Калининград»
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В Центральном парке Калининграда возобновили работу колеса обозрения. Информация об этом опубликована в телеграм-канале «Дирекции ландшафтных парков».

«Спешим обрадовать всех, кто переживал за колесо обозрения в Центральном парке: колесо работает в обычном режиме. Продать не получилось, будем кататься. Аттракционы в Центральном парке работают ежедневно с 11.00 до 20.00», — говорится в сообщении парковой дирекции.

Колесо обозрения в Центральном парке культуры и отдыха открылось для посетителей 1 июня 2011-го. В феврале того же года в горадминистрации сообщали, что стоимость колеса обозрения, которое тогда только собирались отправить в Калининград, — 1 млн евро. В мэрии изначально уверяли, что его высота составит 40 метров.

29 марта 2025-го колесо обозрения закрыли на техническое обслуживание. 2 апреля «Новый Калининград» сообщил, что в городе выставили на продажу колесо обозрения, расположенное в ЦПКиО. Согласно объявлению, опубликованному в сервисе «Авито», стоимость аттракциона собственник оценил в 12 млн рублей.

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