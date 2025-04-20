Минфин: банки найдут выход из положения и продолжат выдачу льготной ипотеки

Россияне смогут и дальше получать льготные ипотечные кредиты, банки «найдут выход». Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, слова которого приводят «Ведомости».



«То, что банки брали комиссии, сейчас президент сказал, чтобы этого не было. Думаю, что банки найдут выход из положения, будут давать льготные ипотечные кредиты. Тем более мы повысили субсидируемую маржу, сейчас она 3% по семейной ипотеке», — сказал он, добавив, что граждане будут получать кредиты, «как и раньше».

Министр также отметил, что Правительство нашло средства, которые необходимы в условиях более высокой ставки, готовятся поправки в закон в бюджете. Власти будут добавлять «соответствующие ресурсы», чтобы банки могли выдавать льготную ипотеку, особенно семейную, сообщил Силуанов.

В начале февраля Минфин объявил об увеличении уровня возмещения банкам, которые выдают льготные кредиты. Решение касается семейной, дальневосточной и арктической ипотеки. Уровень возмещения увеличивается до 3 п. п. по кредитам, выданным с 7 февраля по 6 августа 2025 года на покупку жилья в многоквартирных домах, на весь срок их действия. А по кредитам, выданным в этот же период на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), возмещение вырастет до 3,5 п. п.

В апреле Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета призвал отказаться от дополнительных комиссий банков по ипотеке. Он заявил, что даже те семьи, которые имеют право на льготную ипотеку, часто отказываются от нее из-за дополнительных комиссий в размере 5–10%, которые банки взимают сверх базовых условий.

Ранее Министерство финансов РФ расширило программу семейной ипотеки на вторичную недвижимость. Новые условия начали действовать 1 апреля 2025 года.

В марте губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил, что правительство Калининградской области рассматривает варианты введения так называемой «Балтийской ипотеки» — специальной ипотечной программы для жителей региона.