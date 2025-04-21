Три собаки и кот из Калининграда стали победителями «Лохматого оскара» (фото)

Собаки Рона, Зена, Базука и кот Боня стали победителями и дипломантами шестого сезона премии «Мой ласковый и нужный зверь». Почетные дипломы и награды им вручили на торжественной церемонии, которая состоялась в минувшие выходные в Зеленоградске.



Лауреатом шестого сезона жюри признало канистерапевта Рону. «Рона — трёхлапая собака. Еще щенком она попала в приют „Славянское“ и из-за травмы лишилась лапы, потом чуть не умерла от вирусной инфекции. Несколько лет назад клинический детский психолог Мария Хамзина забрала ее к себе и подготовила на роль канистерапевта», — сообщает оргкомитет. Рона — участник проекта «Дети читают собакам». Калининградская собака разделила первое место с дворняжкой Победой из Самарской области.

Дипломантами конкурса признаны калининградские служебные овчарки Росгвардии Базука и полиции Зена. Зена помогла спасти пропавшую женщину в Пионерском, Базука перед выходом на пенсию нашла схрон боеприпасов в Калининградской области. Обладателем почетного диплома стал также кот-донор Боня.

Второе место присуждено кошке Багире из Донецкой области, бронзовым призером премии признан находящийся вместе с пожарными всегда на посту прапорщик МЧС кот Толик (Москва).

В конкурсе для СМИ «Пером и сердцем» отмечен заместитель главного редактора газеты «Страж Балтики» Дмитрий Толмачев. Лауреатами признаны интернет-издания «Подробно.уз» (Ташкент), Айгуль Ербулова (телеканала RTD). Серебряным призером премии стала корреспондент «Комсомольской правды» Юлия Ушакова, третье место разделили Елена Собкова (издание «REDOVKA») и Наталья Скрябина («КИС Ртищево»).

Спецпризами конкурса удостоены газета «Павловский металлист» (Нижегородская область), Дарья Юдкина (РИА-Новости), призом «Во благо других» — Дарья Долинина из «Комсомольской правды-Самара». Школьница из Новосибирска Ирина Мухаметшина получила приз для юнкоров. Призом Ассоциации СМИ СЗФО удостоена Анна Воробьева (телеканал «TVоя Тюмень»).