На ремонт берегоукрепительных сооружений в Калининграде выделяют 2,7 млн рублей

МБУ «Гидротехник» ищет подрядчика для выполнения работ по текущему ремонту берегоукрепительных гидротехнических сооружений (ГТС) в Калининграде. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Работы необходимо провести на набережной Адмирала Трибуца, Парадной набережной, а также на водосливных плотинах в районе Литовского ручья. Срок выполнения ремонта — с даты заключения контракта до 31 октября 2025 года.

По результатам выполнения работ объекты должны соответствовать требованиям закона «О безопасности гидротехнических сооружений». Исполнитель должен обеспечить длительное сохранение эксплуатационных качеств ГТС и безопасность прилегающих территорий при эксплуатации объектов.

Гарантийный срок — 24 месяца с даты подписания заказчиком документа о приёмке. Максимальная стоимость контракта — 2 743 116 рублей. Заявки на участие в торгах принимаются до 28 апреля 2025 года. Итоги аукциона по определению подрядчика планируют подвести 30 апреля.

Расчистку Литовского ручья завершили в конце 2024 года.