В Калининграде завершили расчистку Литовского ручья (фото)

В Калининграде была завершена расчистка Литовского ручья. Всего приведено в порядок 11 участков протяжённостью 2,7 км, со дна ручья изъято более 17 тыс. м³ донных отложений. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Работы производились механизированным и гидромеханизированным способом, в зависимости от участка объекта с применением экскаватора-амфибии, многофункционального земснаряда и сохранившиеся немецкие гидротехнические сооружения (шлюзы) для регулирования уровня воды.

Все расчищенные участки ручья были наполнены водой. После проведения активных работ ширина водотока вернулась в первоначальные границы, а глубина на некоторых участках стала доходить до 5 м.

Расчистка Литовского ручья началась в декабре 2023 года. В сентябре 2024-го объём выполненных работ составил 70%. Планируется привести в порядок участок русла протяженностью 2,7 км и изъять 17 903,85 м³ донных отложений. Весной 2024 года работы приостановили, сославшись на нерест рыбы. В середине сентября горвласти пригласили калининградцев обсудить проект благоустройства Литовского ручья. К середине ноября готовность объекта составляла 90%.