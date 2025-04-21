«Сибирь» возобновляет рейсы между Новосибирском и Калининградом

Бренд авиакомпании «Сибирь» S7 Airlines возобновляет прямое авиасообщение между Новосибирском и Калининградом. Об этом сообщает «Коммерсант».



До середины июля перевозчик будет выполнять от двух до шести рейсов в неделю, в разгар летнего сезона — полеты станут ежедневными.

«Мы уже выполняем регулярные рейсы в Калининград из Москвы, а теперь дополняем маршрутную сеть прямыми рейсами в город из нашего основного хаба в Толмачево»,— сказал директор по стратегии S7 Group Игорь Веретенников, слова которого приводит «Коммерсант».

Полеты будут осуществляться на Airbus A320 Neo.