С 1 мая КЖД вводит летний график движения пригородных поездов

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С 1 мая на Калининградской железной дороге вводится летний график движения пригородных поездов. Об этом сообщила пресс-служба КЖД.

На летний период на всех направлениях Калининградской железной дороги назначается дополнительно 57 пригородных поездов. На Зеленоградском направлении по рабочим дням будет курсировать 34 поезда. По выходным и праздничным дням их количество увеличится до 48.

На Светлогорском направлении по рабочим дням назначается 39 «Ласточек», по выходным и праздничным — 38. Дополнительно к действующему расписанию в ежедневное обращение назначены поезда со временем отправления с Южного вокзала в 09:00, с Северного вокзала в 10:40 и 15:43, обратно из Светлогорска в 10:36, 14:16 и 16:18.

Между Зеленоградском и Пионерским Курортом по рабочим дням будет курсировать 12 поездов, по выходным и праздничным дням — 11. Ежедневно назначены поезда из Зеленоградска в 15:34, из Пионерского Курорта в 17:28.

Всю актуальную информацию о расписании движения поездов пригородного сообщения можно будет узнать на информационных стендах станций и остановочных пунктов, официальном сайте АО «КППК», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и в телеграм-боте «Электрички РЖД».

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