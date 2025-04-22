В 2024-м в Калининграде изъяли 26 автомобилей за долги по транспортному налогу

В 2024 году в Калининграде изъяли 26 автомобилей за долги по транспортному налогу. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Отмечается, что в 2024-м власти Калининграда совместно с приставами и сотрудниками ГИБДД провели 47 рейдов. 26 машин арестовали за долги по налогам на общую сумму в 9,3 млн рублей. Их оценочная стоимость составила 19,5 млн рублей. После продажи имущества власти выручили 81 млн рублей. При этом из-за принудительного погашения долга с реализации сняли транспортное средство, которое оценивалось в 6,9 млн рублей.

«2025 год (на текущий момент): проведено 10 рейдов; арестовано 5 ТС на сумму долгов 1,9 млн руб., оценочная стоимость — 2,1 млн руб; снято арестов с 9 ТС после оплаты долгов на 524 тыс. руб.; на продаже — 2 ТС, долг 581 тыс. руб., оценочная стоимость — 1,87 млн руб.», — говорится в сообщении администрации.

В ноябре 2024 года в Калининградской области повысили ставки транспортного налога. Ставки по нему выросли для легковых автомобилей мощностью до 250 л.с, автобусов мощностью до 200 л.с., а также мотоциклов и несамоходных судов. При этом власти подразумевали, что в 2025-м водители-физлица будут уплачивать транспортный налог по старым параметрам. Начисление по новым ставкам должно быть произведено в 2026 году. Тогда же облвласти планируют увеличение доходов в региональный бюджет на 192 млн рублей.