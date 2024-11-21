В Калининградской области повысили ставки транспортного налога. Инициативу регионального правительства в двух чтениях приняли депутаты Законодательного собрания на заседании в четверг, 21 ноября. Об этом сообщил корреспондент «Нового Калининграда».

С докладом выступил калининградский министр финансов Виктор Порембский. Инициатива властей подразумевает, что ставки транспортного налога вырастут для легковых автомобилей мощностью до 250 л.с, автобусов мощностью до 200 л.с., а также мотоциклов и несамоходных судов. При этом власти подразумевают, что в 2025 году водители-физлица уплатят транспортный налог по старым параметрам. Начисление по новым ставкам должно быть произведено в 2026 году. Тогда же облвласти планируют увеличение доходов в региональный бюджет на 192 млн рублей.

Более того, инициатива регионального правительства направлена также на стимулирование спроса на электромобили. Так, власти решили освободить от уплаты налогов владельцев электротранспорта мощностью до 200 кВт (272 л.с.) до 1 января 2027 года. По нынешней редакции закона такая мера распространена на транспортные средства мощностью до 110 кВт. Отметим, что документ также подразумевает отмену налоговых льгот для организаций, которые осуществляют содержание автомобильных дорог при заключении контракта с областным правительством.

Калининградский триггер: как власти планируют увеличить транспортный налог

Комитет по бюджету Законодательного собрания Калининградской области рекомендовал депутатам принять законопроект 20 ноября. Впервые Порембский представил его на заседании Общественной палаты региона 15 ноября. Предполагается, что новые ставки начнут действовать с 1 января 2025 года, при этом автовладельцы-физлица начнут уплачивать налог по новым параметрам осенью 2026 года. Напомним также, что в феврале 2024 года в Калининградской области утвердили компенсацию транспортного налога участникам специальной военной операции.