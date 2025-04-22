В Калининградской области закупают беспилотники для школ за 35 млн рублей

В Калининградской области ищут поставщика комплектов для сборки беспилотных летательных аппаратов. Оборудование предназначено для оснащения кабинетов общеобразовательных организаций по учебным предметам «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (Технология)». Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Закупку разместил областной «Центр обеспечения организации и проведения торгов». Техническое задание утверждено администрациями 22 муниципальных образований региона. Согласно документу, поставить необходимо 384 учебных комплекта для сборки и программирования беспилотных летательных аппаратов мультироторного типа с максимальной взлётной массой до 150 г и до 1 кг, часть — с управлением от первого лица. Цена за единицу доходит до 200 333 рублей. Также власти планируют приобрести 24 трёхметровых сетчатых куба для тестовых полётов в защищённом пространстве.

Максимальная стоимость контракта — 35 232 470 рублей. Заявки на участие в торгах принимаются до 29 апреля. Подрядчика планируют определить 5 мая. Товар необходимо поставить до 20 августа 2025 года.

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