Шестые в России: зачем Калининградская область закупает беспилотники для школ

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Беспилотные летательные аппараты прочно вошли в нашу жизнь несколько лет назад. Аббревиатура БПЛА сейчас мелькает в новостях ежедневно. Предполагается, что со следующего учебного года управление беспилотниками войдёт и в школьную учебную программу. Навыку уже научили 59 педагогов из 40 образовательных учреждений региона. «Новый Калининград» выяснил, что ещё известно об использовании БПЛА в образовательных учреждениях области.



Калининградская область заняла шестую строчку рейтинга по закупкам беспилотных летательных аппаратов для школ в 2023 году. Согласно данным поисково-аналитической системы по управлению тендерами «Тендерплан», подготовленным для «Ведомостей», в указанный период для закупки БПЛА регион провёл 7 тендеров на сумму 31,1 млн рублей. К примеру, в июне для нового корпуса школы № 50 на Каштановой аллее был закуплен образовательный аэромодуль изучения технологий БПЛА, в который вошли комплект для разработки дронов различного типа и набор для их изучения стоимостью 9,4 и 7,6 млн рублей соответственно. В феврале 2024 года закупку полигона для БПЛА провёл 23 лицей — «для создания детских технопарков „Кванториум“ в рамках реализации федерального проекта „Современная школа“ национального проекта „Образование“ в 2024 году». Стоимость контракта — 85 тыс. рублей.

В августе 2023 года стало известно о планах обучать школьников противодействию боевым дронам в рамках дисциплины «Начальная военная подготовка». Из рабочей программы курса следует, что ученикам 10-11 классов расскажут об особенностях применения дронов на поле боя. Учащиеся будут иметь представление о ведении разведки местности с помощью БПЛА и научатся ими управлять. Этому посвящён «Модуль № 3 „Основы технической подготовки и связи“» курса НВП. Он должен появиться в российских школах в этом учебном году. Соответствующий проект приказа Минпросвещения РФ был опубликован 15 ноября 2023 года. На данный момент он пока не принят.

В начале февраля замминистра просвещения РФ Татьяна Васильева заявила, что модуль технологий БПЛА собираются включить в программу предмета «Труд», который станет обязательным с 1 сентября 2024 года. «Управление БПЛА — это всё, что связано с необходимыми навыками для подготовки к несению военной службы и защиты Родины, это всё, что связано с технологиями в сельском хозяйстве, и в транспорте, и в доставке, и в логистике. Поэтому этому модулю — отдельное внимание, отдельное содержание, отдельное материально-техническое обеспечение», — отметила Васильева.

С целью выяснить, как готовятся к преподаванию технологий БПЛА в школах Калининградской области, «Новый Калининград» обратился с информационным запросом в пресс-службу областного правительства. Как сообщили в ответ в региональном министерстве образования, в 2024-2025 учебном году в школах региона планируют ввести учебный модуль по основам управления и применения БПЛА в рамках предмета «Основы безопасности и защита Родины». Кроме того, в десяти образовательных учреждениях хотят ввести модуль по обучению принципам функционирования и применения беспилотных авиационных систем (БАС) в рамках изучения учебного предмета «Технология».

На фото кабинет в новом корпусе школы № 50 в Калининграде

В декабре 2023 года 59 педагогов из 40 образовательных организаций региона прошли обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Применение БПЛА при реализации программ учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и курса внеурочной деятельности «Начальная военная подготовка». Обучение прошло на базе Центра цифрового образования детей «IT-клуб Калининград».

Также в областном минобре сообщили о том, что для школ-центров образования «Точка роста» закуплено 90 БПЛА «DJI Tello Edu» для реализации дополнительной общеразвивающей программы «Программирование БАС».

«В настоящее время федеральные учебные программы по всем предметам общего образования продолжают обновляться. После их утверждения все школы перейдут на их полную реализацию. При этом будет производиться дооснащение оборудованием и повышение квалификации учителей», — заключили в областном министерстве образования.

С аналогичным запросом «Новый Калининград» обратился также в пресс-службу администрации Калининграда. В комитете по образованию в ответ на запрос сообщили, что федеральные образовательные программы (ФОП) изучение технологий БПЛА в настоящее время не предусматривают.

В 2023 году тендеры на приобретение дронов на сайте госзакупок разместили школы и колледжи из 52 регионов России. Это 61% от общего числа субъектов РФ. Общая сумма тендеров составила 1,2 млрд рублей. На конец года из 270 объявленных процедур госзакупок было завершено 142 на общую сумму 452,3 млн руб. Еще 12 тендеров на 23,5 млн руб. отменили сами заказчики.

«Объём закупок в 1,2 млрд рублей я не назвал бы большим, потому что в рамки этих поставок были включены и сами учебные классы, и оборудование. Стоимость самих дронов ориентировочно составила 30–40% от данной суммы», — прокомментировал коммерческий директор компании «Лаборатория будущего» (резидент «Сколково») Павел Камнев. Он также отметил, что не все регионы приняли активное участие в закупочном процессе и, скорее всего, со II квартала 2024 года можно ожидать вторую волну тендеров на оборудование для организации учебных классов перед новым учебным годом.

Текст: Мария Власенкова, фото: Юлия Власова / Новый Калининград