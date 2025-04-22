Калининградка перевела мошенникам более 2 млн рублей, желая инвестировать

Менеджер из Калининграда перевела мошенникам более 2 млн рублей, желая заработать на инвестициях. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по региону в своём телеграм-канале.

Женщина 1988 года рождения поверила в легенду о быстром заработке. Она установила на свой телефон приложение по указанию лжеконсультанта, с которым ранее связалась в мессенджере. Зарегистрировавшись на платформе и создав личный счёт, она вносила на протяжении недели собственные сбережения и кредитные денежные средства.

«Общая сумма переводов составила 2 315 000 рублей. Когда она попыталась вывести свои накопления, ей сообщили, что требуется оплатить страховку. Осознав, что стала жертвой мошенников, женщина обратилась в полицию. По данному факту следователем ОМВД возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ „Мошенничество“», — говорится в сообщении.

Накануне УМВД рассказало, что за сутки пятеро жителей Калининградской области перевели мошенникам 5 млн рублей. Граждан обманули по одной схеме. Каждому из жертв злоумышленники звонили через мессенджеры и представлялись сотрудниками банка, портала госуслуг или силовых структур.