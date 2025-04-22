Калининградка перевела мошенникам более 2 млн рублей, желая инвестировать

Все новости по теме: Криминал

Менеджер из Калининграда перевела мошенникам более 2 млн рублей, желая заработать на инвестициях. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по региону в своём телеграм-канале.

Женщина 1988 года рождения поверила в легенду о быстром заработке. Она установила на свой телефон приложение по указанию лжеконсультанта, с которым ранее связалась в мессенджере. Зарегистрировавшись на платформе и создав личный счёт, она вносила на протяжении недели собственные сбережения и кредитные денежные средства.

«Общая сумма переводов составила 2 315 000 рублей. Когда она попыталась вывести свои накопления, ей сообщили, что требуется оплатить страховку. Осознав, что стала жертвой мошенников, женщина обратилась в полицию. По данному факту следователем ОМВД возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ „Мошенничество“», — говорится в сообщении.

Накануне УМВД рассказало, что за сутки пятеро жителей Калининградской области перевели мошенникам 5 млн рублей. Граждан обманули по одной схеме. Каждому из жертв злоумышленники звонили через мессенджеры и представлялись сотрудниками банка, портала госуслуг или силовых структур.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter