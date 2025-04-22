Суд отправил в колонию работника конного клуба за попытку похищения несовершеннолетней

Калининградский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 24-летнего гражданина иностранного государства. Он признан виновным по п.п. «в» ч. 3 ст. 126 УК РФ (похищение человека), п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера). Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

В суде установлено, что 29 августа 2023 года в вечернее время на тот момент 22-летний работник конного клуба, расположенного в пос. Комсомольск Гвардейского района, напал на 16-летнюю посетительницу и совершил в отношении нее действия сексуального характера, применяя насилие. Затем подсудимый силой переместил девочку в одно из помещений конного клуба, связал ее и угрожал ножом, после чего вместе с ней на такси поехал в аэропорт с целью выезда из страны. В аэропорту девушка смогла попросить граждан о помощи. Как уточнили в пресс-службе регионального СК, потерпевшей удалось войти в доверие похитителя и отпроситься в дамскую комнату, где она попросила незнакомую женщину позвонить своей маме и сообщить о произошедшем, которая незамедлительно обратилась в полицию и сообщила о местонахождении похищенной дочери.

В свою очередь, в в пресс-службе областного суда отметили, что «в результате действий Х. потерпевшей причинены травмы, а также иные тяжкие последствия в связи с пережитым стрессом. В судебном заседании Х. вину не признал, отказался от дачи показаний».

С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Калининградской области суд назначил мужчине наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, в пользу потерпевшей взыскана компенсация морального вреда в размере 300 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.