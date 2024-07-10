СК: передано в суд дело мигранта, обвиняемого в похищении 17-летней девушки

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Завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего гражданина Республики Узбекистан. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 126, п.п. «а, б» ч. 3 ст. 132 УК РФ (похищение заведомо несовершеннолетней с применением оружия и насилия, опасного для жизни или здоровья, совершение иных действия сексуального характера с применением насилия к несовершеннолетней потерпевшей, повлекшие по неосторожности иные тяжкие последствия). Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, вечером 29 августа 2023 года, обвиняемый у автобусной остановки в Комсомольске Гвардейского района совершил с на тот момент 16-летней потерпевшей иные действия сексуального характера, после чего насильно затащил ее в свою комнату, находящуюся в доме неподалеку, и удерживал там несколько часов.

Затем, угрожая девушке ножом, посадил ее в автомобиль и увез в аэропорт для перелета в одну из среднеазиатских республик. Потерпевшей удалось войти отпроситься у похитителя в дамскую комнату. Там с помощью незнакомой женщины она смогла связаться по телефону со своей мамой и сообщить ей о случившемся. Мать девушки незамедлительно обратилась в полицию и сообщила о местонахождении похищенной дочери. Сотрудники уголовного розыска задержали похитителя в зале ожидания аэропорта. Девушка была доставлена в больницу, где получила необходимую медпомощь.

На стадии предварительного следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. От дачи показаний он отказался. Тем не менее следователям по уголовному делу собран достаточный объем неопровержимых доказательств, полностью изобличающих фигуранта в содеянном. Расследование завершено, уголовное дело с утвержденным прокурором Гвардейского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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