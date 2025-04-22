Проект сноса здания центра «Детство» в Калининграде прошёл госэкспертизу (фото)

Проект сноса здания центра «Детство» в Калининграде прошёл госэкспертизу (фото)
Скриншот «Яндекс Панорам»
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Госэкспертиза одобрила проект сноса здания ГБУСО КО «Центр «Детство», расположенного на ул. Красноярской, 5 в Калининграде. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

В качестве экспертной организации выступил калининградский «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве». Проектную документацию готовила компания «Профпроект» из Тобольска. Положительное заключение получено 22 апреля.

В конце февраля 2025 года областные власти выделили 1,3 млрд рублей на реконструкцию здания реабилитационного центра «Детство» в Калининграде. В 35,3 млн обошлась разработка проектной и рабочей документации. Сами работы оценили в 1,27 млрд рублей. Средства выделяются из областного бюджета. Площадь здания составляет 2200 кв. м. Реконструкция запланирована на 2026–2027 годы.

В августе 2021 года здание реабилитационного центра «Детство» на улице Красноярской в Калининграде признали аварийным. Тогда же в ноябре министр социальной политики региона Анжелика Майстер заявила, что учреждение планировалось перевести в новое место и расширить спектр оказываемых им услуг. В настоящее время корпуса центра «Детство», согласно данным федеральной платформы «Социнфо», располагаются на улицах Муромской и Крымской.

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