В голосовании за объекты благоустройства Калининграда наметился лидер

В голосовании за объекты благоустройства Калининграда наметился лидер
Изображение из презентации проекта благоустройства территории Зимнего озера
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Промежуточным лидером в голосовании по отбору зон для благоустройства в Калининграде стала территория Зимнего озера (ул. Судостроительная). За объект проголосовало более 3,5 тыс. человек.

В перечне объектов, за которые можно проголосовать в Калининграде, указанной территории присвоен № 20. Её общая площадь — 0,93 га. Территория является узловой точкой начала прогулочных маршрутов от Зимнего озера к Летнему. «Для повышения визуальной привлекательности и улучшения инфраструктуры здесь планируется создать места тихого отдыха, расположенные в наиболее видовых местах, зоны прогулочных маршрутов, зоны парковок для велосипедов. Проектными решениями запланирована посадка многолетних вечнозеленых и травяных растений. Благодаря разнообразной инфраструктуре набережная будет интересна для всех возрастных групп населения и получит достойное внимание горожан и гостей города Калининграда», — говорится в описании проекта.

Более тысячи человек проголосовало за Парк Ветеранов, набережную на Московском проспекте между Эстакадным и Деревянным мостами и территорию общего пользования на ул. Крымской. Немногим менее тысячи голосов набрали на сегодняшний день бастион Обертайх и парковая зона на ул. Карташева.

Всего на голосование вынесено 35 объектов в пяти муниципалитетах Калининградской области: Калининграде, Краснознаменске, Мамоново, Нестерове и Правдинске. Среди них — парки, скверы, набережные и другие общественные пространства. Калининградцы могут выбрать из 20 объектов. В их числе Старопрегольская набережная, сквер Шопена, Семейный сквер и др.

Напомним, проголосовать можно через портал zagorodsreda.gosuslugi.ru и в специальных пунктах. В Калининграде волонтёры работают на следующих информационных точках:

— торгово-развлекательный центр «Европа» (ул. Театральная, 30),

— супермаркет «Виктория» (б-р Любови Шевцовой, 1),

— супермаркет «Виктория» (ул. Гайдара, 120),

— торгово-развлекательный центр «Плаза» (Ленинский проспект, 30),

— супермаркет «Спар» (ул. Аксакова, 125) с понедельника по субботу с 16:00 до 19:00.

Голосование продлится до 12 июня. Территория-победитель получит финансирование из федерального бюджета.

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