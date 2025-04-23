Присвоение звания «Почётный гражданин Калининграда» предложили приостановить

Процедуру присвоения звания «Почётный гражданин города Калининграда» в 2025 году предложили приостановить. Вопрос обсуждали на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению и социальной политике горсовета в среду, 23 апреля.

Предложение связано с тем, что в феврале звание было присвоено сразу 41 участнику Великой Отечественной войны. Тогда же горсовет утвердил единовременную выплату в размере 50 тыс. рублей указанной категории граждан. Мера поддержки была приурочена к 80-летию Победы. Выплаты необходимо было произвести не позднее 1 апреля.

Вопрос «об особенностях присвоения звания „Почётный гражданин города Калининграда“ в 2025 году» предлагается рассмотреть на заседании горсовета.