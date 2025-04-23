Присвоение звания «Почётный гражданин Калининграда» предложили приостановить

Присвоение звания «Почётный гражданин Калининграда» предложили приостановить
Фото: страница Совета депутатов Калининграда в соцсети «ВКонтакте»
Все новости по теме: Горсовет Калининграда

Процедуру присвоения звания «Почётный гражданин города Калининграда» в 2025 году предложили приостановить. Вопрос обсуждали на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению и социальной политике горсовета в среду, 23 апреля.

Предложение связано с тем, что в феврале звание было присвоено сразу 41 участнику Великой Отечественной войны. Тогда же горсовет утвердил единовременную выплату в размере 50 тыс. рублей указанной категории граждан. Мера поддержки была приурочена к 80-летию Победы. Выплаты необходимо было произвести не позднее 1 апреля.

Вопрос «об особенностях присвоения звания „Почётный гражданин города Калининграда“ в 2025 году» предлагается рассмотреть на заседании горсовета.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter