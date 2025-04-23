ФКР: обнаруженные на доме на Коммунальной хаусмарки штукатурить не планируется (фото)

Фото: очевидец

Обнаруженные на доме № 67-105 на улице Коммунальной в Калининграде исторические хаусмарки штукатурить не планируется. Декоративные элементы отремонтируют, а те, которые разрушили в ходе ремонта фасада, восстановят. Об этом сообщается в ответе регионального Фонда капитального ремонта на информационный запрос «Нового Калининграда».

Калининградцы сообщили, что на доме № 67-105 на улице Коммунальной, где идёт ремонт фасада, рабочие сбили и намерены заштукатурить исторические хаусмарки. По словам местных жителей, некоторые из них (например, хаусмарку со львом) обнаружили разбитыми на части. На местах, освобожденных от архитектурных элементов, уже смонтирована арматура под штукатурку.

В ответ на запрос «Нового Калининграда» в Фонде капремонта сообщили, что во время демонтажа покрытий стен здания рабочие обнаружили хаусмарки, которые не подлежали восстановлению. ФКР планирует вместе со скульптором обсуждать их дальнейшую судьбу и изображения на них. С каждым архитектурным элементом планируется работать отдельно. Так, по словам Фонда, хаусмарки отремонтируют, а те, которые не сохранились, восстановит мастер-скульптор.

«В рамках рабочего выезда на объект сотрудники Фонда выполнили фотофиксацию, подрядчику ещё раз указано на необходимость строго соблюдения технологии производства работ и принятия мер по сохранению всех хаусмарок, независимо от их состояния. По поводу разрушенной хаусмарки со львом подрядчику направлена претензия, восстановление утраченных элементов выполнит мастер-скульптор за счёт подрядной организации», — говорится в ответе ФКР.

Фонд капремонта также пояснил, что подрядчик только что приступил к укладке металлической сетки под штукатурку. В местах хаусмарок её срежут. От самих элементов планируется сделать отступ для выполнения стыка штукатурного слоя и хаусмарки.