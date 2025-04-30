ФКР рассказал о восстановлении хаусмарок на доме № 67-105 на ул. Коммунальной

Хаусмарку со львом, которая была на фасаде дома № 67-105 на ул. Коммунальной и которую утратили во время ремонтных работ, планируется восстановить в полном объёме. Об этом сообщил Фонд капитального ремонта Калининградской области в своём телеграм-канале.

Архитектурный элемент планируется восстанавливать из керамики. Для этого у ФКР есть точные фотографии, замеры и квалифицированный мастер. Другую хаусмарку, на которой сохранился лишь фрагмент, будут восстанавливать по примеру хаусмарки с другого дома поблизости. Скульптор Наталья Чепкасова и главный архитектор ФКР Наталья Пьянкова смогли определить, что оставшийся фрагмент — это часть хаусмарки с кораблём. По ней и планируется восстановление второго элемента.

«Несколько хаусмарок оказались полностью разрушены до проведения капремонта. Решение о новом изображении одной из них будет принято жителями этого дома, которые также присутствовали на обследовании. Выполним на ней датировку „2025“ в соответствующей стилистике», — говорится в сообщении.

Фото: ФКР

Ремонт фасада дома № 67-105 на улице Коммунальной в Калининграде начался 25 марта. Тогда же ФКР рассказал, что на нём обнаружили скрытые хаусмарки, которые находились под штукатуркой. Среди них нашли элемент со львом, который нигде до этого не встречали.

В апреле калининградцы сообщили, что на доме № 67-105 на улице Коммунальной, где идёт ремонт фасада, рабочие сбили и намерены заштукатурить исторические хаусмарки. По словам местных жителей, некоторые из них обнаружили разбитыми на части. В Фонде капремонта тогда сообщили, что во время демонтажа покрытий стен здания рабочие обнаружили архитектурные элементы, которые не подлежали восстановлению. ФКР планировал вместе со скульптором обсуждать их дальнейшую судьбу и изображения на них.