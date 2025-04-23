Патриарх Кирилл поздравил калининградцев с 40-летием открытия первого прихода

Патриарх Кирилл поздравил жителей Калининградской области с 40-летием открытия первого православного прихода, который был образован на базе бывшей кирхи Юдиттен, сообщает пресс-служба епархии.



«В далеком 1985 году калининградцам, томившимся духовной жаждой, было, наконец, разрешено открыть православный приход, и впоследствии древнее полуразрушенное здание кирхи Юдиттен стало благолепным храмом в честь святителя и чудотворца Николая Мирликийского, — цитирует пресс-служба Патриарха. — Помню, с какой радостью верующие восприняли решение властей, с каким воодушевлением трудились над восстановлением этой церкви, с каким трепетом ждали ее освящения, состоявшегося в 1986 году. Это знаменательное событие положило начало новой эпохе в духовной жизни самого западного региона нашего Отечества».

Как отметил предстоятель РПЦ, в настоящее время «в Калининградской митрополии возносятся к небу купола множества храмов и действуют крепкие приходские общины». По его словам, перед приходами стоит задача «делать все возможное, чтобы свет православной веры не угас, чтобы он был воспринят новыми поколениями сограждан».

Напомним, здание на Тенистой аллее в Калининграде внесено в перечень объектов культурного наследия регионального значения под наименованием «Кирха Юдиттен 1276-1288 гг.». Как отмечает сайт Пруссия39, это бывшая орденская католическая, затем евангелическая приходская церковь Девы Марии в бывшем районе Кёнигсберга Юдиттен. Около кирхи были похоронены губернатор Кёнигсберга генерал-фельдмаршал Иоганн фон Левальдт, командовавший в 1757 году прусскими войсками в битве при Гросс Егерсдорфе, скульптор Станислав Кауэр.

В послевоенные годы здание использовалось в качестве склада конторы «Главтабак», позднее — базы «Главпарфюмер». В 1960-х годах здание было заброшено, стало активно разрушаться. В апреле 1985 года здание было передано в ведение Русской православной церкви, в 1987 году церковь освящена как Свято-Никольский православный храм. К 1990-му году она была восстановлена силами прихожан.

С декабря 1999 года в здании кирхи размещается церковь действующего Епархиального Свято-Никольского женского монастыря.