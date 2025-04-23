Власти объяснили стоимость картофеля и капусты в супермаркетах

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Картофель и капуста в магазинах Калининградской области являются привозными, что сказывается на ценообразовании. Об этом в комментариях на странице губернатора Алексея Беспрозванных написало министерство экономического развития, промышленности и торговли региона.

Жительница Калининграда спросила, «что у нас с ценами на картошку и капусту?» К своему сообщению она прикрепила фотографию стоимости белокочанной капусты — 169 рублей за килограмм. Ведомство ответило, что торговые органиации самостоятельно устанавливают цены на товары, учитывая закупочную стоимость, логистику, сезонность, спрос и предложения на рынке. При этом стоимость фиксируется в региональной программе доступных цен. Так, по словам минэкпрома, в «Пятёрочке» килограмм капусты стоит 80 рублей, а килограмм картофеля — 82 рубля.

«Коллеги из минсельхоза уточнили: в торговых сетях на данный момент преимущественно представлены привозной картофель и капуста белокочанная. До начала сбора нового урожая на прилавках будет преобладать привозной картофель и капуста. Это обстоятельство также оказывает влияние на цены и ассортимент», — говорится в сообщении министерства.

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Изображение: скриншот комментариев на странице губернатора Калининградской области

Ранее Калининградстат назвал картофель самым подорожавшим в марте продуктом. Он прибавил в цене 28,2% (63,9 руб. за кг). Лимоны, ставшие дороже на 9,21%, разместились на втором месте (207,7 руб. за кг). Растворимый кофе повысился в цене на 7,08% и занял третье место со стоимостью 4191,9 за кг.

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