Минсельхоз: цены на картофель снизятся в июле (фото)

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Минсельхоз: цены на картофель снизятся в июле (фото)

Цены на картофель в Калининградской области снизятся с появлением нового урожая в июле. Такой прогноз дали представители регионального министерства сельского хозяйства в комментариях на странице губернатора Алексея Беспрозванных в соцсети «ВКонтакте».

На высокую стоимость картофеля пожаловался один из посетителей страницы. «Что с ценой на картошку? Скоро кредит на неё брать надо будет. Кто-нибудь ведёт контроль за ценами?», — написал он.

«Картофель относится к сезонным товарам. Цена на него в межсезонье традиционно увеличивается в связи с сокращением запасов и увеличением затрат на его хранение. В этом году рост цен на картофель превысил прошлогодние показатели повсеместно в России в связи с прошлогодним неурожаем. <...> Уверены, что с появлением нового урожая в июле цены на картофель снова снизятся», — ответили представители минсельхоза, прикрепив к комментарию фотографии с ценами на овощ в Москве. На одной из них килограмм нижегородского картофеля стоит 89,9 руб, на другой за 3 кг картофеля для жарки предлагается заплатить 399,9 руб.


Мониторинг цен «Нового Калининграда», проведённый 29 апреля в трёх торговых сетях, зафиксировал стоимость килограмма картофеля в границах от 94,99 до 100 рублей. За месяц овощ подорожал на 20-40 рублей. В настоящее время приобрести килограмм можно за 89,9 руб.


Фото: «Новый Калининград»

В апреле высокую стоимость картофеля и капусты в Калининградской области региональный минсельхоз объяснял тем, что в магазинах в настоящее время представлен преимущественно привозной товар.

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