Рособрнадзор: потребность в отмене ЕГЭ для победителей олимпиад отсутствует

Потребности в отмене экзаменов для победителей олимпиад нет. Как правило, такие ученики сдают ЕГЭ на 100 баллов, о чём заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, слова которого приводят «Ведомости».



Он утверждает, что для таких школьников не составит труда преодолеть порог в 80 баллов по ЕГЭ. «От самих победителей олимпиад к нам тоже жалоб не поступает», — отметил Музаев.

2 апреля Госдума отклонила межфракционный законопроект, подразумевающий замену ЕГЭ выпускными экзаменами по школьным предметам. Авторы инициативы заявляли, что содержание ЕГЭ оторвано от школьного курса, а родители вынуждены тратить деньги на репетиторов для детей.