Рособрнадзор: потребность в отмене ЕГЭ для победителей олимпиад отсутствует

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Потребности в отмене экзаменов для победителей олимпиад нет. Как правило, такие ученики сдают ЕГЭ на 100 баллов, о чём заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, слова которого приводят «Ведомости».

Он утверждает, что для таких школьников не составит труда преодолеть порог в 80 баллов по ЕГЭ. «От самих победителей олимпиад к нам тоже жалоб не поступает», — отметил Музаев.

2 апреля Госдума отклонила межфракционный законопроект, подразумевающий замену ЕГЭ выпускными экзаменами по школьным предметам. Авторы инициативы заявляли, что содержание ЕГЭ оторвано от школьного курса, а родители вынуждены тратить деньги на репетиторов для детей.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала закончить дискуссию об отмене ЕГЭ в России, однако признала, что сам экзамен необходимо усовершенствовать с точки зрения качества.

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