Опрос: каждый второй калининградец проведёт майские праздники дома

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Каждый второй житель Калининграда проведёт майские праздники дома. Об этом говорится в результатах опроса сервиса SuperJob.

Опрос проводился с 15 по 21 апреля. Согласно релизу, 52% калининградцев проведут весенние праздники дома. 15% жителей города отправятся на дачу. Респондентов, которые собираются работать с 1 по 4 и с 8 по 11 мая, оказалось 8%. Отмечается, что встречать праздники на служебном посту мужчинам приходится чаще, чем женщинам.

Ещё 6% калининградцев планируют отдохнуть на природе. 2% опрошенных отправятся в путешествие по России, а 1% респондентов планируют уехать за границу. Оставшийся 1% жителей областного центра проведут майские праздники в гостях.

«В топ-5 наиболее популярных направлений внутреннего туризма — Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Ставрополье. Из открытых зарубежных направлений калининградцы чаще выбирают Турцию, Египет, Таиланд, ОАЭ и Абхазию», — говорится в исследовании.

Ранее сообщалось, что 14% работающих калининградцев планируют продлить майские праздники отгулами и отпусками. Чаще всего подобными планами делились жители города от 35 до 45 лет. 48% планируют выйти на работу по окончании праздников. 19% пока ещё не определились с решением, столько же респондентов трудится по сменному графику.

Напомним, что уточнить информацию о наличии вакансий в Калининградской области, а также ознакомиться с резюме от соискателей можно в разделе «Работа» на портале «Новый Калининград».

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