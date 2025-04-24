Это не льгота: в РЖД пояснили, почему не действуют акционные скидки на билеты до Калининграда

Для поездов, следующих на калининградском направлении, не действуют несколько акций «Российских железных дорог». В компании пояснили, что Федеральная пассажирская компания самостоятельно устанавливает условия их действий.



На «звёздочку», исключающую калининградские поезда из списка тех, кому положены скидки, обратила внимание одна из читательниц «Нового Калининграда». «Сейчас при покупке через сайт РЖД есть очень интересные акции — например, „Для пассажиров 60+“ скидка 10%. Но воспользоваться скидкой не удалось, поскольку стоят звёздочки и пояснение, что акция действует „за исключением пассажиров, следующих в Калининградскую область или из Калининградской области транзитом по инфраструктуре железнодорожных администраций других стран“. Это очень странная ситуация, учитывая, что мы не можем попасть к родственникам на автобусах и машинах, а только на поезде и самолете, билеты дорогие — на тот же поезд до Москвы дороже, чем субсидированный авиабилет: на „Янтарь“ плацкарт стоит 6400 руб. в один конец, на 148-й 4300 руб.! Чем мы хуже остальных россиян?» — поинтересовалась собеседница сайта.

Отметим, судя по информации на сайте РЖД, еще ряд акций не распространяются на поезда на калининградском направлении: скидка в 10% по акции «В День рождения лучше поездом!» (причем в этом случае она распространяется и на сопровождающих), акция «Путешествуй с детьми» (15%), «Целое купе» (10-20%), «Большая семья» (15%). Акция «РЖД Бонус. Для студентов» — 25% для проезда в купе. В виртуальной справочной на сайте компании пояснили, что скидки по акциям действительно не применяются для пассажиров, следующих в/из Калининградскую область. «Маркетинговые акции АО ФПК не являются льготами от государства и предоставляются за счет компании, исходя из этого АО ФПК самостоятельно устанавливает условия действия акций», — сообщили в справочной.





Напомним, ранее экс-заместитель полномочного представителя президента в СЗФО Роман Балашов обратил внимание, что поездки на поездах в остальной России имеют куда более высокое качество, чем в Калининградской области. «Кто по „большой России“ ездит, знает, что сейчас на самом деле поездка на поезде — это совсем другое качество. Даже плацкартные вагоны сейчас, по сути, отдельные капсулы, в которых очень комфортно путешествовать. Было бы здорово, если бы все-таки железнодорожный парк был у нас лучше», — сказал Балашов. Он предложил запросить информацию у КЖД о состоянии железнодорожного парка с тем, чтобы «посмотреть, как у нас будут ездить граждане в фирменных поездах и в поездах общего следования».

«Новый Калининград» направил запрос в пресс-службу РЖД с просьбой пояснить, чем вызваны исключения из акций для калининградских поездов, а также сообщить, будут ли обновляться вагоны в поездах на калининградском направлении. На момент публикации ответа на запрос не поступило.