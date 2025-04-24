Многодетную семью из Гурьевского района отметили орденом «Родительская слава» (фото)

Многодетную семью из Гурьевского района отметили орденом «Родительская слава» (фото)
Фото со страницы Алексея Беспрозванных «ВКонтакте»
Все новости по теме: Семья

Многодетную семью Конкиных, в которой воспитывается 9 детей, наградили орденом. Об этом сообщил губернатор области Алексей Беспрозванных.

«Владимир Путин за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей отметил орденом „Родительская слава“ Петра и Кристину Конкиных из посёлка Заозерье Гурьевского округа. Воспитывают семерых дочерей и двоих сыновей. Самому младшему в январе 2025 года исполнился один год, старшему — 13 лет», — написал глава региона на своей странице «ВКонтакте». Он также напомнил, что в конце прошлого года Конкины победили в номинации «Семья года».


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