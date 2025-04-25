Власти Калининграда о транспортной доступности новой школы: «Детей мы не бросим»

Чтобы обеспечить транспортную доступность нового корпуса школы № 58 на ул. Благовещенской в следующем учебном году, власти Калининграда корректируют существующие маршруты автобусов, а также разрабатывают новый. Об этом рассказала глава горадминистрации Елена Дятлова в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте» в пятницу, 25 апреля.

«Могу сказать одно: детей мы не бросим. Сейчас мы действительно ведём большие работы по корректировке действующих маршрутов, чтобы к учебному году, даже чуть раньше, все школьники и школьницы могли добраться до школы, — заявила Дятлова. — Мы организуем остановочный пункт возле детского сада и школы. Мы запустим туда три маршрута. Первый маршрут пока не имеет номера. Он называется „Проектный“. Номер мы обязательно присвоим. Он свяжет районы улиц Артиллерийской, Аэропортной, с одной стороны, и Флотскую, Аксакова, Денисова, Зорге — с другой стороны. 26 маршрут обеспечит связь районов Орудийной и Флотской, Аксакова, Денисова. И маршрут № 11 туда попадает с улицы Гагарина».

Как стало известно ранее, в новый корпус школы № 58 на ул. Благовещенской в Калининграде планируют перевести 8-11 классы с ул. Артиллерийской независимо от прописки, в связи с чем многих родителей волнует вопрос транспортной доступности учреждения.