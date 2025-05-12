Транспортную доступность школы на ул. Благовещенской обсудили в прокуратуре (фото)

Фото: пресс-служба прокуратуры Калининградской области

В прокуратуре Калининградской области состоялось совещание по вопросу транспортной доступности нового корпуса школы № 58 на ул. Благовещенской. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Указанная проблема поднята на совещании в связи с обращениями граждан и массовыми публикациями в сети Интернет об отсутствии безопасной транспортной доступности к новому корпусу школы по ул. Благовещенской в Калининграде и принудительном переводе учеников 8-11 классов в указанный корпус в новом учебном году, отсутствии автобусного маршрута», — говорится в сообщении.

В работе совещания приняли участие региональные министры социальной политики, развития инфраструктуры, образования, регионального (контроля) надзора, глава администрации Калининграда, начальник УГИБДД России по Калининградской области и директор школы.

В ходе совещания и.о. прокурора Калининградской области Владимир Родин поручил рассмотреть вопросы внесения изменений в проект организации дорожного движения, запуска дополнительных автобусов, выделения дополнительных средств на строительство дороги вблизи школы и организации пешеходного пути к учреждению.

Кроме того, участниками совещания запланировано проведение обследования прилегающей территории на предмет обеспечения безопасного маршрута к школе.

Как сообщалось ранее, чтобы обеспечить транспортную доступность нового корпуса школы № 58 на ул. Благовещенской в следующем учебном году, власти Калининграда корректируют существующие маршруты автобусов, а также разрабатывают новый.

В новый корпус планируют перевести 8-11 классы с ул. Артиллерийской независимо от прописки, в связи с чем многих родителей волнует вопрос транспортной доступности учреждения.