Глава администрации Калининграда поделилась своими планами на 9 Мая

День Победы глава администрации Калининграда Елена Дятлова традиционно проведёт в рабочем режиме. Об этом сити-менеджер сообщила во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте».

«Утро начнётся с осмотра города. Все сотрудники администрации будут заниматься обеспечением безопасности. Потом, конечно, будет парад, участие в „Бессмертном полку“, потому что мои дедушки, моя бабушка — участники Великой Отечественной войны. Я с большой гордостью буду проходить по улицам нашего города со своими родными — живые и мёртвые вместе. Потом традиционно мы ездим поздравлять наших участников Великой Отечественной Войны в Дом Ветеранов. И, собственно, это будет весь день, весь день в городе. А с родными и близкими посидим обязательно, но уже 10 мая», — рассказала Елена Дятлова.

«Всесторонней защищённости городских территорий, а также мест массового скопления граждан в преддверии и во время празднования 80-летия Великой Победы», власти, как сообщалось ранее, уделяют особое внимание. К охране правопорядка 9 мая планируют привлечь в том числе частные охранные организации.