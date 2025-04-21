К охране правопорядка 9 мая планируют привлечь частные охранные организации

Власти Калининграда планируют привлечь к охране правопорядка 9 мая в том числе частные охранные организации. Речь об этом шла на заседании антитеррористической комиссии под руководством главы горадминистрации Елены Дятловой.

Участники встречи обсудили три вопроса, касающиеся реализации превентивных мероприятий. Особое внимание, как сообщается, члены комиссии уделили «всесторонней защищённости городских территорий, а также мест массового скопления граждан в преддверии и во время празднования 80-летия Великой Победы».

«Обеспечение безопасности калининградцев в праздничные дни — наша самая главная совместная задача», — заявила Елена Дятлова.

«В структурных подразделениях администрации и подведомственных учреждениях началась серия инструктажей, направленных на выработку навыков реагирования в условиях угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций. Кроме того, к охране правопорядка будут привлечены частные охранные организации», — сообщили в пресс-службе.

Также участники заседания рассмотрели вопросы, связанные с антитеррористической защищённостью мест летнего отдыха детей и социально значимых объектов.

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных принял решение провести акцию «Бессмертный полк» (0+) в Калининграде в очном формате.

Как сообщила ранее сопредседатель центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева, в этом году акция пройдёт в очном формате в тех городах, где региональные отделения движения и местные власти «сочтут это возможным по соображениям общественной безопасности».