КППК: в майские праздники пригородные поезда будут ходить по расписанию

КППК: в майские праздники пригородные поезда будут ходить по расписанию
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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На всех направлениях КЖД с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая пригородные поезда будут курсировать согласно расписанию выходного и праздничного дня. Информация об этом размещена в телеграм-канале Калининградской пригородной пассажирской компании.

Уточняется, что на Светлогорском и Зеленоградском направлениях каждый день будет курсировать 97 поездов, а на Балтийском — 9.

На Багратионовском направлении в выходные и праздничные дни будет курсировать пригородный поезд. Его отправление из Калининграда запланировано на 8:10, а обратно — на 18:35. На Мамоновском направлении также назначается пригородный поезд, отправляющийся с Южного вокзала в 10:25 и из Мамоново в 16:20.

На Черняховском направлении в праздничные дни будет курсировать рельсовый автобус, отправляющийся с Южного вокзала в 8:15, а обратно — в 13:05. Кроме того, с 1 мая назначены поезда сообщением «Калининград — Железнодорожный» и «Калининград — Краснолесье», делающие остановку в Черняховске.

На Советском направлении утренний пригородный поезд, отправляющийся из Советска в 6:31, назначен 1 и 8 мая.

Всю актуальную информацию о расписании движения поездов пригородного сообщения можно будет узнать на официальном сайте АО «КППК», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и в телеграм-боте «Электрички РЖД».

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