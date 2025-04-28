Соцфонд: «детские» пособия за апрель выплатят досрочно

В связи с предстоящими майскими праздниками Отделение Социального фонда России по Калининградской области перечислит семьям региона ряд «детских» выплат досрочно. Информация об этом размещена на сайте ведомства.

29 апреля на счета поступит единое пособие, выплата на первого ребенка до трёх лет, ежемесячное пособие неработающим родителям по уходу за ребенком до полутора лет и ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву. Следующая выплата этих пособий будет произведена в июне за май.

Ежемесячную выплату из средств материнского капитала за апрель калининградцы получат по стандартному графику — 5 мая. Поскольку 8 мая — выходной, перечисление пособий работающим родителям по уходу за ребенком до полутора лет ожидается накануне, 7 мая.

Зачисление пенсий через кредитные учреждения будет произведено 15 и 22 мая. Гражданам, которые получают пособия и пенсии через отделения почтовой связи, выплаты будут производиться по графику доставки «Почты России». Его можно уточнить в своем отделении.

Ранее сообщалось, что некоторые российские пенсионеры досрочно получат выплаты пенсий за май. До 30 апреля досрочно получат деньги пенсионеры, которым обычно пенсия приходит через банк с 1-го по 5-е число.