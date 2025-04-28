Калининградский зоопарк объявил о переходе на летний режим работы

Калининградский зоопарк объявил о переходе на летний режим работы
Фото: Виталий Невар / «Новый Калининград»
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Калининградский зоопарк объявил о переходе на летний режим работы. Новое расписание начнёт действовать с 1 мая, сообщило учреждение в своём телеграм-канале.

С мая режим работы «вопреки ночным заморозкам и дневным холодам» увеличивается на час. Сам зоопарк будет открыт с 09:00 до 20:00. Кассы — с 09:00 до 19:00, а павильоны — с 09:00 до 19:45.

«В праздники работаем в обычном режиме, без выходных и перерывов. Приходите, пожалуйста, надо как-то уже начинать лето», — говорится в сообщении зоопарка.

Последний раз учреждение меняло режим работы в середине марта. Напомним, в зимний период зоопарк было открыт до 17 часов, с 1 марта учреждение работало до 18-ти, а с 15-го числа — до 19:00.

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