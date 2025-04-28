Беспрозванных: «Надо сохранять местные газеты»

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Фото: Telegram-канал пресс-секретаря губернатора Калининградской области Мариам Башкировой

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных считает, что местные газеты необходимо сохранять. Об этом глава региона заявил на встрече с редакторами муниципальных изданий региона в понедельник, 28 апреля.

«Надо сохранять местные газеты. Это особенность каждого муниципалитета. Я сам вырос в небольшом городе и нашу газету „Лениногорская правда“ читали многие. Она была написана языком района», — процитировала губернатора его пресс-секретарь Мариам Башкирова в своём Telegram-канале.

Во время встречи, длившейся около двух часов, редакторы рассказали главе региона о своих газетах, особенностях работы в муниципалитетах и читательской аудитории. Особое внимание, как отметили в пресс-службе облправительства, было уделено тенденции роста интереса к местным новостям среди молодёжи и проводимой в редакциях работе по патриотическому воспитанию.

«Ваши издания остаются первоисточником новостей на местах. Я внимательно слежу за тем, что вы пишете, какие темы поднимаете, какие вопросы волнуют ваших читателей. Это позволяет своевременно выявлять проблемные точки, а также оценивать эффективность проводимой региональной политики», — отметил Алексей Беспрозванных.

По итогам встречи принято решение о продолжении рабочего взаимодействия и о поиске механизмов для дальнейшего развития районных печатных средств массовой информации, добавили в пресс-службе.

Правительство Калининградской области предусмотрело 4,7 млн руб. на субсидирование муниципальных районных газет в 2025 году. Это в два раза меньше, чем в 2024-м, и в три раза — чем в 2023-м.

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