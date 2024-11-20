Правительство в два раза сокращает субсидирование районных газет

Правительство Калининградской области предусмотрело 4,7 млн руб. на субсидирование муниципальных районных газет в 2025 году. Это в два раза меньше, чем в 2024 году и в три раза, чем в 2023 году. Соответствующая информация содержится в проекте бюджета региона.

В 2025 году на субсидирование районок из областной казны планируется направить 4,7 млн руб.. Самая значительная сумма предусмотрена газете Светлогорска — 473 тыс. руб., меньше всего получит районка Нестеровского округа — 76,4 тыс. руб. Отметим, что в бюджете 2024 года на поддержку районок было заложено 9,547 млн рублей, 2023 года — 15 млн рублей.

В министерстве по муниципальной политике Калининградской области сообщили, что изменение финансирования отдельных госпрограмм является «необходимым шагом в условиях реального времени и в связи с приоритетным расходом бюджетных средств на социально значимые направления». «Кроме этого, изменение финансирования муниципальных газет во многом связано с переходом средств массовой информации в электронный формат. При этом важно отметить, что в проекте регионального бюджета уже учтены все расходы на обозначенные задачи», — сообщили в министерстве.

Отметим, как ранее отмечали главные редакторы районных газет, печатные издания в муниципалитетах имеют не пользующихся интернетом подписчиков в малых городах и сельских населенных пунктов. Издания получают финансирование из муниципальных бюджетов на опубликование нормативной документации. Средства, получаемые в качестве поддержки из областного бюджета, районные газеты направляют на частичную оплату услуг типографии.

В 2024 году правительство области заявило о желании реформировать районные газеты, создав АНО «Медиасфера». Как ранее говорил экс-начальник пресс-службы правительства Дмитрий Лысков, правительственная структура будет издавать областную газету с вкладышами в каждую районку.

В настоящее время районные газеты продолжают существовать, получая финансирование из местных бюджетов и поддержку из областного. При этом правительственная «Медиасфера» выпускает печатную газету «Большая районка», в мае тираж издания составлял 13500 экземпляров, издание распространяется бесплатно. В бюджете области на 2024 год на обеспечение непрерывной деятельности организации по реализации мероприятий в сфере массовых коммуникаций было предусмотрено 70 млн рублей. Штат автономной некоммерческой организации «Медиасфера» на начало апреля составлял 43 человека.