Правительство наращивает расходы бюджета на «Медиасферу» и коммерческие СМИ

Правительство Калининградской области в 2026 году намерено в 1,4 раза увеличить расходы на финансирование издательского дома «Медиасфера» и субсидии юрлицам ИП на опубликование информации о деятельности органов госвласти. В проекте бюджета региона на 2026 год на СМИ заложено 164,1 млн руб.



Финансирование правительственного издательского дома «Медиасфера» увеличивается до 98 млн руб. против 74,8 млн, предусмотренных в текущем году. На субсидирование юрлиц и ИП (коммерческих и государственных СМИ) выделено 59,7 млн руб. (в 2026 году — 37,5 млн руб.). Расходы на субсидирование районных газет остаются прежними — 4,7 млн руб. Также не меняются расходы на освещение деятельности политических партий в Заксобрании — 1,5 млн рублей.

В этом году субсидии из бюджета на информирование о деятельности правительства в Калининградской области получили шесть СМИ: ГТРК «Калининград» — 23 млн руб., НТРК «Каскад» — 7,5 млн руб., «Комсомольская правда в Калининграде» — 5,5 млн руб., «Страна Калининград», «Российская газета» и «Интерфакс» — по 500 тыс. руб.

Как ранее сообщало правительство области, автономная некоммерческая организация «Издательский дом „Медиасфера“» было создано в 2023 году, его цель — заниматься информированием населения. В частности, в АНО должны были войти районные газеты, которые в настоящее время подчиняются муниципальным властям. В бюджете области на 2024 год на обеспечение непрерывной деятельности организации по реализации мероприятий в сфере массовых коммуникаций было предусмотрено 70 млн рублей. Штат АНО на начало апреля 2024 года составлял 43 человека (как утверждали источники «Нового Калининграда», некоторые из них были задействованы в формировании позитивных комментариев для соцсетей). В 2024 году издательский дом правительства начал выпускать газету «Большая районка», которая распространялась в муниципалитетах бесплатно. Кроме того, у издательского дома есть паблик в социальных сетях «Калининградское время — Большая районка» с 1340 подписчиками. В декабре 2024 года правительственное АНО начало развивать видеоконтент.

Районные газеты продолжают существовать, получая финансирование из местных бюджетов и поддержку из областного. Однако в бюджета области на 2025 год областное софинансирование было снижено в два раза — до 4,7 млн рублей. Ряд газет сообщили о возникших из-за этого трудностях и возможном сокращении штата редакций.