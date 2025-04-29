В калининградском МБУ «Чистота» сменился директор

Александр Запивалов покинул пост директора муниципального бюджетного учреждения «Чистота». Информацию об этом «Новому Калининграду» подтвердили в администрации города.
Место руководителя учреждением занял Александр Бахтин. Ранее он был заместителем Запивалова.Александр Запивалов работал директором «Чистоты» с августа 2023 года. На этом посту он сменил Юрия Егорова, которого суд освободили от должности «в связи с утратой доверия». До этого он с февраля 2021-го возглавлял комитета городского хозяйства и строительства администрации Калининграда.