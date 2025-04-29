В Калининграде на острове Канта появилась Набережная поцелуев (фото)

В Калининграде южную набережную острова Канта переименовали в Набережную поцелуев. Об этом сообщила пресс-служба Кафедрального собора.

«Это название теперь за ней и сохранится: соответствующие указатели уже появились. Вместе с ними — и первые дорожные знаки, регулирующие движение пешеходов. Можно целоваться под ними, греясь на солнышке на скамейках амфитеатра, катаясь по новым велодорожкам, или за книгой», — отмечается в сообщении.

Также на острове Канта начала работу уличная библиотека. «На полках появились Генрих Гейне, Лион Фейхтвангер, Дэниэл Киз, Людмила Петрушевская; крупноформатные путеводители по музеям и галереям мира, детские издания стихов Осипа Мандельштама, сказок Франсуазы Арменьо, Насти Коваленковой. Все это можно читать на острове, забирать с собой и даже пополнять шкаф самостоятельно», — рассказали в Кафедральном соборе.

Фото пресс-службы Кафедрального собора