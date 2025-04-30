В Калининградский зоопарк привезли годовалого арктического волка из Красноярска

В Калининградский зоопарк из Красноярска привезли годовалого арктического волка Велеса. Об этом учреждение сообщило в своём телеграм-канале.
Животное родилось в красноярском зоопарке «Роев ручей». Там он жил вместе со своими родителями. По приезде в калининградский зоопарк Велеса сразу отпустили в вольер по соседству с другим арктическим волком — самкой Вестой.
«Сейчас, как и полагается, карантин, а потом — довольно непростая зоотехническая работа — объединение самца и самки. Надеемся, за месяц карантина проблемы Весты получится преодолеть и знакомство пройдет успешно. А мальчишка, конечно, просто красавчик!» — сообщил зоопарк.В конце апреля учреждение рассказало, каких животных собирается привезти в 2025 году. Молодой тундровый волк был в этом списке, так как «наша Веста заждалась компанию». Помимо него, зоопарк планирует привезти пару ящериц тегу, самку японского журавля, пару полярных птиц, самку краснорукого тамарина, серебряного лофура, самку кошачьего лемура и др.