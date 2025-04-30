Облвласти уточнили маршрут следования «Бессмертного полка» 9 мая в Калининграде

Колонна «Бессмертного полка» 9 мая проследует от центра города до памятника «1200 героям-гвардейцам». Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

«Формирование колонны начнётся в 8 часов на улице Черняховского (напротив ТЦ „Кловер“). Начало движения колонны запланировано сразу после военного парада, ориентировочно в 11:00. Участники пройдут мимо площади Победы по Гвардейскому проспекту к памятнику 1 200 гвардейцам. У мемориала каждый может почтить память воинов, сражавшихся в годы Великой Отечественной войны, и возложить цветы. <...> После прохождения памятника 1 200 гвардейцам участники не разворачиваются, чтобы не идти навстречу шествию, а проходят либо через парк Победы, либо далее прямо к набережной реки Преголи», — уточняется в сообщении.

Для обеспечения безопасности проход на территорию формирования колонны будет организован через пункты досмотра с рамками металлоискателя. Участникам рекомендуют предусмотреть запас питьевой воды в 0,5-литровой пластиковой бутылке и не брать с собой объемные сумки, так как это увеличит время досмотра. Запрещен пронос колющих и режущих предметов, аэрозольных баллончиков, огнеопасных и пиротехнических веществ, жидкостей и алкогольных напитков. Также под запретом использование беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, в этом году акция «Бессмертный полк» (0+) в Калининграде пройдёт в очном формате. Об этом 21 апреля сообщил глава региона Алексей Беспрозванных, пообещав лично принять участие в шествии.