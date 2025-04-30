КППК сообщила об открытии дополнительных пригородных касс с 1 мая

Дополнительные пригородные кассы открываются на калининградских железнодорожных станциях с 1 мая в связи с сезонным увеличением пассажиропотока. Об этом сообщает телеграм-канал КППК.

В частности, в Калининграде на Южном вокзале две дополнительные кассы будут открыты в зале пригородных касс и две — в центральном тоннеле напротив выхода на платформу № 1 и № 2. При этом одна из них будет работать ежедневно с 6:00. На Северном вокзале в дополнение к четырем кассам будет открыта еще одна напротив досмотрового комплекса, которая также будет обслуживать пассажиров с 6:00.

На станции Зеленоградск количество кассовых окон увеличится с двух до семи. По одной дополнительной кассе откроется в Пионерском Курорте, на Сельме и в Светлогорске-2, а пригородная касса на станции Кутузово Новое с 1 мая перейдет на ежедневный режим работы. Также на станциях и остановочных пунктах установят дополнительные билетопечатающие автоматы для самостоятельного оформления билетов.

Как уточняют железнодорожники, всего в период летних пассажирских перевозок будет работать 28 пригородных касс и 14 терминалов самообслуживания.