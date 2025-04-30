«Автотор» планирует открыть второй завод компактных электромобилей

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«Автотор» планирует открыть второй завод компактных электромобилей. Это планируется сделать уже в 2025 году, сообщила пресс-служба предприятия.

«Первые экземпляры компактных электромобилей производятся на одной из линий в опытно-производственном цехе завода „Автотор“. В 2025 году их производство будет налажено на новом заводе компактных электромобилей, который готовится к запуску в рамках реализации проекта кластера по производству электромобилей и автокомпонентов, согласно действующему Специнвестконтракту между „Автотор“, Минпромторгом РФ и правительством Калининградской области. В настоящее время завершаются работы по оборудованию и оснащению предприятия», — говорится в сообщении.

На заводе планируют внедрить роботизированную линию на базе AGV-платформ. Производственные мощности предприятия также будут включать в себя автоматизированную линию сварки и окраски каркасов и панелей кузовов. Проектная мощность нового производства составит до 50 тыс. электромобилей в год.

«Автотор» также рассказал, что продолжает проект по созданию электромобиля на технологически независимой российской платформе, который создается на базе собственных разработок предприятия и лицензированных инженерных решений. Запуск пилотного производства также планируется в 2025 году. Этот электромобиль представят под брендом «Амберавто» модель А1.

«В настоящее время ведется комплекс технологических испытаний отдельных узлов и элементов конструкции. Часть работ по инжинирингу и испытаниям проходит на базе Передовой инженерной школы электротранспорта Мосполитех», — отмечается в релизе.

Ранее стало известно, что на заводе «Автотор» идет производство опытной партии двух моделей компактных электромобилей. Во втором квартале 2025 года состоится официальная презентация, в рамках которой будут объявлены рекомендованные цены на обе модели транспорта.

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