«Автотор» планирует выпускать две модели компактных электромобилей

«Автотор» планирует выпускать две модели компактных электромобилей
Фото: пресс-служба «Автотора»
Продолжение: «Автотор» планирует открыть второй завод компактных электромобилей
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На заводе «Автотор» идет производство опытной партии двух моделей компактных электромобилей, сообщает пресс-служба предприятия. Модели выпускаются в рамках технологического сотрудничества с партнерами.

«В настоящее время идет производство опытной партии, прорабатывается технология, инженерные решения для адаптации базовых комплектаций под потенциальные потребности российского рынка. Компактные электромобили данной линейки будут доступны на рынке под брендом EONYX», — сообщили в пресс-службе. Новые модели транспортных средств относятся к категории L7 и ориентированы на использование в городских службах, сервисах доставки, промышленных территориях, аэропортах, имеют потенциал использования в рекреационных зонах, парковых хозяйствах, на территориях отелей, санаторно-курортных комплексов и др.

«Обе модели адаптируются для эксплуатации в условиях российского климата, проходят процедуру сертификации, включены в программу глубокой локализации. Максимального уровня локализации данного вида продукции планируется достичь путём внедрения в производственную цепочку компонентов, которые будут выпускаться на предприятиях кластера автокомпонентов», — добавили в пресс-службе.

Как утверждают на предприятии, речь идет об оснащении электродвигателями, инверторами, редукторами, электронными системами, аккумуляторными батареями и другими компонентами, производство которых запускается на новых заводах, созданных на производственной площадке группы компаний.

Во втором квартале 2025 года состоится официальная презентация, в рамках которой будут объявлены рекомендованные цены на обе модели компактных электромобилей.

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