«Балтберегозащита» намерена судиться с проектировщиком серпантинного спуска к морю

При проектировании серпантинного спуска к морю в Светлогорске, из района улиц Октябрьской и Динамо к скульптуре «Нимфа», у заказчика возникли трудности с подрядчиком. Об этом в среду, 30 апреля, в ходе прямого эфира заявил глава администрации Светлогорского округа Владимир Бондаренко.

«„Балтберегозащита“ начинала проектирование этих работ, — отметил Бондаренко. — Серпантинный спуск нуждается в ремонте, он находится на балансе „Балтберегозащиты“. Но с разработкой проектно-сметной документации были сложности. Насколько я понимаю, они будут судиться с предыдущим подрядчиком и сейчас заново будут торговать проектирование».

Бондаренко отметил, что проект спуска в экспертизу ещё не заходил, но такая работа ведётся.

«Есть техническое задание на проектирование, есть понимание того, что мы хотим там видеть. Администрация предложила сделать так, чтобы спуск подогревался, чтобы зимой было не скользко», — добавил глава.

Отметим, что в ноябре 2023 года на сайте правительств Калининградской области был опубликован акт, указывающий на получение проектом спуска положительного заключения историко-культурной экспертизы.

«Объемно-пространственные и архитектурно-художественные решения, принятые при проектировании капитального ремонта серпантинного спуска соответствуют утвержденной концепции, которая выражается в выразительном изменении материалом и визуальной части спуска, выполненной в терракотовых оттенках, что в разные времена годы будет смотреться выразительно на фоне леса», — говорится в акте экспертизы. Фасадную часть спуска планировали оштукатурить и покрасить в серый цвет.

Серпантинный спуск к морю в Светлогорске закрыли в августе 2022 года. В том же году «Балтберегозащита» решила заказать проект его ремонта. В акте о техническом состоянии спуска отмечалось, что все его основные элементы «ограниченно работоспособны». После проведения нескольких торгов «Балтберегозащите» все же удалось найти подрядчика для разработки проектной документации. Единственным участником аукциона стала компания «Арххаус», которая снизила изначальную цену 5,96 млн рублей до 5 млн.

«Новый Калининград» обратился за комментарием в «Балтберегозащиту», где пообещали предоставить его в ближайшее время.