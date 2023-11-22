Проект капремонта серпантинного спуска в Светлогорске прошел госэкспертизу

Проект капитального ремонта серпантинного спуска к морю в Светлогорске получил положительное заключение историко-культурной экспертизы. Соответствующий акт опубликован на сайте правительства Калининградской области.

Спуск находится в районе улиц Октябрьской и Динамо (между кафе «Новый Очаг» и «Курхаус»). «Объемно-пространственные и архитектурно-художественные решения, принятые при проектировании капитального ремонта серпантинного спуска соответствуют утвержденной концепции, которая выражается в выразительном изменении материалом и визуальной части спуска, выполненной в терракотовых оттенках, что в разные времена годы будет смотреться выразительно на фоне леса», — говорится в акте экспертизы. Фасадную часть спуска планируют оштукатурить и покрасить в серый цвет.

Серпатинный спуск к морю в Светлогорске закрыли прошлым летом. В 2022 году «Балтберегозащита» решила заказать проект его ремонта. В акте о техническом состоянии спуска отмечалось, что все его основные элементы «ограниченно работоспособны». После проведения нескольких торгов «Балтберегозащите» все же удалось найти подрядчика для разработки проектной документации. Единственным участником аукциона стала компания «Арххаус», которая снизила изначальную цену 5,96 млн рублей до 5 млн.