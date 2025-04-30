Власти рассказали, какие улицы Калининграда перекроют во время Парада Победы

Власти рассказали, какие улицы Калининграда будут перекрыты во время Парада Победы и шествия «Бессмертный полк». Информация об этом опубликована в телеграм-канале администрации города.

Власти напомнили, что вечерние репетиции Парада Победы намечены на 2 и 5 мая, движения в эти дни ограничат с 19:00 до 24:00. Утренние тренировки назначены на 7 и 8 мая, а движение ограничат с 07:00 до 13:0. Парад Победы и «Бессмертный полк» пройдут 9-го числа, а движение в День Победы будет перекрыто с 07:00 до 15:00.

«Адреса, где в это время выставят знаки, запрещающие проезд: Ленинский пр-т (от Шевченко до Черняховского); пл. Победы; Черняховского (от Горького до Ленинского пр-та); Советский пр-т (от Борзова до пр-та Мира); пр-кт Мира (от Советского пр-та до Колоскова); Театральная; Гвардейский пр-т (от Румянцева до пл. Победы); Гаражная (от Юношеской до пл. Победы); Баранова (от пл. Победы до Горького); Брамса (от пр-та Мира до Чайковского); Румянцева от (Галицкого до Донского);» — говорится в сообщении.

Администрация также отметила, что для обеспечения безопасности участников акции «Бессмертный полк» с 11:00 до 15:00 закроют автомобильное движение на улице Буткова (от Баграмяна до Московского пр-та). Вечером в День Победы дадут салют, поэтому с 20:00 до 23:00 перекроют улицу Румянцева (от Галицкого до Донского) и Гвардейский пр-кт (от Румянцева до Театральной). Общественный транспорт, который следует через центр, планируется пустить в объезд.