В Калининграде к 9 мая установили 80 лавочек с символикой юбилея Победы (фото)

В Калининграде к 9 мая установили 80 лавочек с символикой юбилея Победы. Об этом в своём телеграм-канале сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова.

«Мы поставили в Калининграде 80 новых лавочек с символикой 80-летия Великой Победы. Вся установленная городская мебель местного производства. В этом году ещё 80 таких же закупим и поставим в городе», — написала сити-менеджер.

Она также рассказала о том,что подготовка монумента подвигу героев-комсомольцев, штурмовавших Кёнигсберг, идет по графику. Его привели в порядок, а мемориальный комплекс в Прибрежном привели в порядок. Кроме него, по словам Дятловой, приведена в нормальный вид стела и сделана дорога.

«Делаем всё от нас зависящее, чтобы как можно тщательнее подготовить Калининград к мероприятиям, посвященным 80-летию Великой Победы. Спасибо всем, кто нам в этом помогает», — заключила глава администрации.

Фото: телеграм-канал Елены Дятловой