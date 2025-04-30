В Калининграде к 9 мая установили 80 лавочек с символикой юбилея Победы (фото)

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В Калининграде к 9 мая установили 80 лавочек с символикой юбилея Победы. Об этом в своём телеграм-канале сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова.

«Мы поставили в Калининграде 80 новых лавочек с символикой 80-летия Великой Победы. Вся установленная городская мебель местного производства. В этом году ещё 80 таких же закупим и поставим в городе», — написала сити-менеджер.

Она также рассказала о том,что подготовка монумента подвигу героев-комсомольцев, штурмовавших Кёнигсберг, идет по графику. Его привели в порядок, а мемориальный комплекс в Прибрежном привели в порядок. Кроме него, по словам Дятловой, приведена в нормальный вид стела и сделана дорога.

«Делаем всё от нас зависящее, чтобы как можно тщательнее подготовить Калининград к мероприятиям, посвященным 80-летию Великой Победы. Спасибо всем, кто нам в этом помогает», — заключила глава администрации.

Фото: телеграм-канал Елены Дятловой

30 апреля городские власти напомнили, что вечерние репетиции Парада Победы намечены на 2 и 5 мая, движения в эти дни ограничат с 19:00 до 24:00. Утренние тренировки назначены на 7 и 8 мая, а движение ограничат с 07:00 до 13:0. Парад Победы и «Бессмертный полк» пройдут 9-го числа, а движение в День Победы будет перекрыто с 07:00 до 15:00.

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