В Калининграде планируют установить ещё 80 скамеек с символикой юбилея Победы

Власти Калининграда планируют установить на улицах города ещё 80 скамеек с символикой юбилея Победы. Об этом сообщила глава горадминистрации Елена Дятлова в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте».

С просьбой установить лавочки в районе улиц Батальной и Громовой обратилась одна из посетительниц страницы горадминистрации в соцсети «ВКонтакте». Это было сделано, по словам Елены Дятловой, «очень вовремя».

«В текущем году мы устанавливали лавочки, посвящённые 80-летию победы. 80 лавочек разной конфигурации были установлены на улицах, в зелёных зонах. И когда мы выходили и смотрели, как они вписались в городской интерьер, то приняли решение, что дополнительно 80 лавочек мы ещё закажем. Делает для нас это система УФСИН. И как раз следующие 80 будут готовы в октябре-ноябре текущего года», — рассказала сити-менеджер.

Места для установки скамеек должны определить специалисты «Калининградской службы заказчика».