На фасаде дома на ул. Коммунальной восстановили хаусмарку со львом (фото)

В Калининграде на фасаде дома на ул. Коммунальной, 67-105 воспроизвели хаусмарку со львом и воссоздали образ корабля. Об этом сообщает региональный Фонд капремонта.

Восстановлением занималась скульптор Наталья Чепкасова. Для воссоздания фигуры льва она использовала точные замеры и фотографии, а для образа корабля — ориентировалась на сохранившуюся хаусмарку с соседнего дома. Кроме того, у дома появился новый символ — рог изобилия, символизирующий процветание и богатство. Хаусмарки с утраченными фрагментами были также восстановлены вручную.

Фото: ФКР

«Ещё два элемента, которые скрывались под плотным слоем штукатурки, оказались изображениями с колониальными сюжетами», — добавляет ФКР.


В апреле калининградцы сообщили, что на доме № 67-105 на улице Коммунальной, где идёт ремонт фасада, рабочие сбили и намерены заштукатурить исторические хаусмарки. По словам местных жителей, некоторые из них обнаружили разбитыми на части. В Фонде капремонта тогда сообщили, что во время демонтажа покрытий стен здания рабочие обнаружили архитектурные элементы, которые не подлежали восстановлению. ФКР планировал вместе со скульптором обсуждать их дальнейшую судьбу и изображения на них. Позднее стало известно, что хаусмарку со львом планируется восстановить в полном объёме.


